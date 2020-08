Gallipoli, danneggiata la chiesa di Baia Verde. I residenti esasperati: “Stop a questa inciviltà”

I residenti di Baia Verde a Gallipoli hanno segnalato l’ennesimo episodio di inciviltà che questa volta ha preso di mira l’acquasantiera esterna della chiesetta Beata Vergine Maria Regina.

Oltre he danneggiare uno strumento considerato sacro dai fedeli del santuario, i vandali hanno anche sporcato la zona con bottiglie sparse qua e là.

A seguito dell’episodio, il parroco Don Salvatore Leopizzi ha espresso il suo punto di vista sull’accaduto, bollandolo come “un atto di inciviltà gratuito e inutile”.

Sono ormai frequenti tali condotte del tutto irrispettose nei confronti delle nostre meravigliose zone turistiche e non solo.

Impossibilità di riposare, schiamazzi giorno e notte, sporcizia, distanziamento sociale inesistente, sono solo alcune delle cause che infastidiscono i cittadini della “Città Bella”.

Non è insolito assistere, tra l’altro, a bus navetta che sfrecciano ad alta velocità in zone chiaramente segnalate come Ztl che, a detta di chi vi abita, non sono assolutamente controllate da alcuna forza pubblica.

La somma di queste e altre situazioni stanno inducendo molti a sporgere denuncia, valutando la possibilità di rivolgersi alla Procura.

I gallipolini chiedono, infatti, l’intervento delle autorità competenti per bloccare questa serie di atti vandalici, affinché possano essere ristabilite sicurezza e tranquillità.