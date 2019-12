Pupi danneggiati e selfie: visita notturna dei vandali nel presepe di piazza Duomo

Il presepe artistico che ogni anno incanta centinaia di visitatori è finito spesso nel mirino dei vandali, fin da quando a fare da sfondo era anfiteatro romano. Il cambio di teatro non ha portato fortuna alla rappresentazione della Natività che ora ha come ‘cielo stellato’ la meravigliosa facciata barocca della Cattedrale tant’è che qualcuno, nottetempo, ha deciso di visitarlo quando non c’era nessuno non per ammirarne da vicino la bellezza, ma per ‘violare’ il simbolo della cristinaità. Anzi, sembra che i tour privati siano stati due. Il primo, quando le lancette dell’orologio avevano da poco segnato l’una. L’altro, prima dell’alba, intorno alle 4.00.

Pupi mutilati, selfie e bivacco nella grotta

Il sospetto è che si tratti di una ‘bravata’ di due gruppi di ragazzi. La speranza è che siano stati immortati dalla telecamere di videosorveglianza e che le immagini ora nelle mani degli investigatori possano rivelarsi utili per dare un volto e un nome ai componenti delle bande che, nel giro distruttivo, hanno danneggiato un prezioso magio in cartapesta, rompendogli la mano. Anche gli altri personaggi sono stati imbrattati, utilizzando i semi dei pomodorini che erano stati appesi per rendere più “salentino” il paesaggio. Ad un’altra il pomodoro è stato messo sul naso.

E perché non immortalare il giro notturno con i telefonini? Pare, infatti, che il secondo gruppo dopo aver bivaccato nell’Arco di Prato che, quest’anno, fa da grotta, abbia scattato dei selfie per immorlare le gesta.

Una volta lanciato l’allarme, sul posto si sono precipitate le volanti della Questura. Presenti anche gli agenti di polizia locale.

Il Comune, probabilmente, sporgerà denuncia contro ignoti. Perché questo sono, anonimi, almeno fino a quando non saranno assicurati alla Giustizia.