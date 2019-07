Gemini, danneggiato il Menhir in Largo Croce. Minnea chiede più “attenzione e tutela”

Danneggiato il Menhir in Largo Croce, nel cuore di Gemini. Non l’antico monolite costruito, si dice, da Monsignor Ludovico Gimenez, vescovo di Ugento nel 1636 o, come ritengono alcuni storici, ‘cristianizzato’ in quella data con una croce di pietra infissa su un capitello del XVII secolo, scolpito con insegne vescovili e storie della chiesa che lo caratterizzano come Osanna, ma la sua base gradinata.

Uno degli scalini presenta segni di cedimento, forse dovuti al trascorrere inesorabile del tempo, almeno dal 5 luglio, quando le foto del prezioso monumento megalitico ‘rovinato’, punto di riferimento per la popolazione di Gemini e non solo, hanno cominciato a circolare sui social.

È lì che Angelo Minenna, componente del Movimento Cittadino “Ugento nel cuore”, ha appreso la notizia della lesione alla gradinata. Documentazione fotografica alla mano, ha preso carta e penna per segnalare l’increscioso episodio al sindaco Massimo Lecci e alla Soprintendenza Archeologica di Lecce. “Enti – scrive – fortemente impegnati nella tutela e valorizzazione del territorio e delle sue evidenze”.

Minenna non solo chiede “un intervento di ripristino dello stato del bene monumentale” ma anche degli “strumenti di protezione dal transito veicolare e pedonale, con l’installazione di strumenti di arredo urbano, come per esempio pali in ghisa e infine un’adeguata ed artistica illuminazione”.

Nella lettera si segnala anche la presenza di un altro megalite, davanti alla Cappella della Visitazione che ha bisogno della stessa attenzione e protezione. Per concludere, anche in qualità di guida turistica abilitata, il componente di “Ugento nel Cuore” evidenzia come sia ormai necessaria ed improrogabile una segnalazione turistica, in formato bilingue o trilingue, tanto per il Menhir Croce, quanto per il Menhir della Visitazione.