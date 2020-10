Strade come fiumi, auto bloccate e allagamenti. Problemi anche nel triage dell’Ospedale di Gallipoli

La guardia in Puglia e ancor più nel Salento era alta dopo che gli esperti avevano previsto il maltempo che si sarebbe abbattuto con forza su tutto il centro-sud. Così è stato. I temporali che si sono abbattuti fin dalle prime ore del mattino hanno causato non pochi danni, disagi alla circolazione e problemi come dimostrano le telefonate ai Vigili del Fuoco, impegnati a rispondere alle segnalazioni dei cittadini in difficoltà.

Strade completamente ricoperte di acqua, come se fossero fiumi, macchine in panne e automobilisti intrappolati, scantinati e abitazioni allagate. Decine gli interventi dei caschi rossi soprattutto nei comuni sul versante ionico: Parabita, Matino, Taviano e Gallipoli, dove la pioggia battente ha causato diversi disagi nei locali dell’Ospedale di Gallipoli allestiti a triage.

Paura a Casarano per una donna che, come dimostra un video diventato virale sui social, mentre stava attraversando la strada è stata trascinata via dalla furia dell’acqua.

A Lecce, si è spezzato un grosso ramo dell’albero del “Costa” che, cadendo, ha causato dei danni.



ph di copertina. Supermeteo