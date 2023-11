Scoperto con un artifizio pirotecnico durante Lecce-Parma, per un tifoso 24enne scattano denuncia e Daspo

È stato scoperto con artifizio pirotecnico in occasione della partita di Coppa Italia e per lui, è scattata immediatamente la denuncia e, a qualche giorno di distanza, è arrivato anche il Daspo.

Nella serata dell’1 novembre scorso, in occasione della partita tra Lecce e Parma,

è stato deferito un tifoso leccese 24enne per il reato di “possesso di artifizi pirotecnici” durante la manifestazione sportiva.

A seguito di una serie di approfondimenti investigativi degli agenti in servizio presso la Digos e la Divisione Anticrimine della Questura, nella giornata del 14 novembre al supporter è stato notificato anche un provvedimento di Daspo, ossia il Divieto di Accedere alle Manifestazioni Sportive, emesso dal Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, per la durata di 2 anni, in quanto il suo comportamento è stato considerato pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Il divieto, è stato applicato con carattere d’urgenza, finalizzato a prevenire la reiterazione di reati dello stesso genere, anche in considerazione dei continui impegni sportivi dell’U.S. Lecce.