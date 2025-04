Aggredisce l’arbitro per aver assegnato un rigore alla squadra ospite, Daspo di tre anni per un dirigente del Cursi

Il Questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, ha emesso due Daspo nei confronti di altrettanti dirigenti della Società Cursi Calcio 2018 a seguito dei gravi episodi verificatisi durante la partita con il Football Taviano del giorno 2 marzo presso il Campo di Cursi, valevole per il campionato di prima categoria girone C per la stagione calcistica 2024/2025.

Al 44° minuto del primo tempo, a seguito dell’assegnazione di un calcio di rigore in favore della squadra del Taviano, alcuni dirigenti della squadra locale, presenti in panchina, sono entrati sul terreno di gioco protestando verso il Direttore di gara, minacciandolo e offendendolo, e dicendogli: “ti tiro un pugno… non esci vivo dal campo”, colpendolo con l’avanbraccio all’altezza dello sterno e costringendolo ad arretrare di diversi metri.

Per tre anni l’autore di questa azione violenta non potrà accedere a manifestazioni sportive.

Il direttore di gara è stato costretto a sospendere definitivamente la gara, raggiungendo gli spogliatoi, ma è stato seguito dal tesserato che poco prima l’aveva aggredito e ad attenderlo, inoltre, vi era un altro dirigente sempre del Cursi, che gli ha impedito di entrare nello spogliatoio e lo ha offeso e minacciato, riferendo al suo indirizzo di aver rovinato la partita e fatto danni.

Per due anni l’autore di tali minacce non potrà accedere a manifestazioni sportive.

Temendo per la propria incolumità, il direttore di gara, guadagnati gli spogliatoi è riuscito a contattare le forze dell’ordine.

Naturalmente, i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.