Lanciano petardi contro la Polizia, ferendo alcuni agenti. Scatta il Daspo per otto tifosi interisti

Non potranno accedere agli impianti sportivi per un anno gli 8 tifosi dell’Inter che il 26 gennaio hanno posto in essere condotte violente e pericolose che hanno messo in pericolo sia l’incolumità fisica delle forze dell’ordine che la sicurezza pubblica.

Gli episodi si sono verificati al termine dell’incontro con il Lecce quando i supporter della squadra ospite sono stati scortati verso la via di deflusso più immediata per raggiungere l’aeroporto di Brindisi ed evitare eventuali contatti e scontri con la tifoseria locale.

Durante queste fasi, da un minivan con il portellone laterale aperto, sono stati lanciati diversi ordigni verso le pattuglie della Polizia impegnate sulle intersezioni per il blocco della tifoseria locale. Due di questi hanno raggiunto gli agenti provocando loro lesioni.

Il mezzo su cui viaggiavano i responsabili, tutti provenienti dalla Lombardia, resisi rei delle condotte violente e pregiudizievoli per l’incolumità, l’ordine e la sicurezza pubblica è stato subito fermato e i tifosi sono stati identificati

In considerazione di quanto accaduto il Questore della provincia di Lecce Vincenzo Massimo Modeo, ha emesso 8 provvedimenti di Daspo nei confronti nei loro confronti, finalizzati a prevenire la reiterazione di condotte simili.