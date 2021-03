“Troppe pressioni ed il desiderio di studiare altrove”. De Marco chiede il trasferimento nel carcere di Milano

Chiede il trasferimento in un altro carcere, l’omicida reo confesso di Daniele De Santis ed Eleonora Manta.

Antonio De Marco, studente 21enne di Casarano, vorrebbe lasciare il penitenziario di Borgo San Nicola e trasferirsi in quello di Milano-Bollate. L’istanza è stata inviata all’Ufficio detenuti del Dap e dovrà successivamente essere vagliata dalla Procura e dalla Corte d’Assise. Inoltre, prima di qualsiasi decisione, dovrà essere completata la perizia psichiatrica che inizierà il prossimo 13 marzo.

Alla base della richiesta di De Marco, la volontà di allontanarsi dalla città in cui ha compiuto l’atroce duplice omicidio e dove risulterebbe troppo forte la pressione mediatica. Inoltre, il carcere milanese, gli permetterebbe di seguire degli specifici corsi di formazione e qualificazione.

Intanto, come detto, dopo l’accoglimento dell’istanza avanzata dagli avvocati Giovanni Bellisario ed Andrea Starace, la Corte d’Assise (presidente Pietro Baffa, a latere Francesca Mariano e giudici popolari) ha conferito l’incarico a due specialisti per la perizia psichiatrica al fine di verificare se Antonio De Marco fosse capace d’intendere e di volere nel momento in cui uccise a coltellate Daniele De Santis e Eleonora Manta, quel tragico 21 settembre in via Montello.

Le operazioni peritali inizieranno nella giornata di sabato.