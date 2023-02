Elezioni del Consiglio dell’ordine degli avvocati. Il presidente uscente Antonio De Mauro verso la riconferma

Si avvia verso la riconferma, il presidente uscente del Consiglio dell’ordine degli avvocati di Lecce Antonio De Mauro.

Nel pomeriggio di oggi, nell’aula magna Vittorio Aymone presso la Corte d’Appello, la commissione elettorale (presieduta dall’avvocato Domenico Guadalupi), dopo la spoglio del voto elettronico, ha proclamato a maggioranza, con sei voti favorevoli e due contrari, i nomi dei candidati eletti per il prossimo quadriennio. Le elezioni si sono tenute il 2 e 3 febbraio, in cui erano chiamati a votare i 4273 avvocati iscritti all’Ordine di Lecce. Ed il più votato con 1.651 preferenze è risultato il presidente uscente Antonio De Mauro. La prossima settimana, si dovrà riunire il nuovo Consiglio dell’ordine per eleggere il nuovo presidente che sarà con ogni probabilità De Mauro. Infatti, quest’ultimo ha ottenuto il maggior numero di voti e inoltre 13 candidati su 14 della sua lista sono stati eletti.

Il nuovo Consiglio dell’ordine dovrà eleggere anche il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere. In corsa per la presidenza ci sono l’uscente Antonio De Mauro, con la lista “De Mauro” e Raffaele Fatano (che presidente lo è già stato) con “Il Coa di tutti”. Quest’ultimo, nonostante i 1.054 voti ottenuti, è stato però dichiarato ineleggibile dalla commissione elettorale in base all’articolo 3 comma 3 della legge 113 del 2017, su cui si è anche pronunciata la Corte di Cassazione. Stesso discorso per l’avvocato Luigia Fiorenza che ha ottenuto 1080 voti.

In corsa c’erano due liste di 14 candidati ognuna e con due aspiranti presidenti.

Nella lista di De Mauro sono stati eletti gli avvocati: Salvatore Corrado, Arcangelo Corvaglia, Giuseppe Dell’Anna Misurale, Sergio Limongelli, Annarita Marasco, Alfonso Parente Stefanizzi, Rita Perchiazzi, Federica Quarta, Tommaso Stefanizzo, Cinzia Vaglio, Silvio Verri. Gli avvocati eletti nella lista di Raffaele Fatano sono: Gianni Bellisario, Anna Buccarella, Giuliano Fina, Emanuela Palamà, Christian Primiceri, Giusi Renna. Non solo, poiché entrano a fare parte del nuovo consiglio dell’ordine, in base al numero di voti ottenuti, anche gli avvocati Giuseppina Vetromile ( lista De Mauro) e Ornella Rotino ( lista Fatano) che sono subentrate a Fatano e Fiorenza, dichiarati ineleggibili. E l’avvocato ’avvocato Salvatore Vincenti (che già vanta un’esperienza nel Consiglio dell’Ordine), il quale

Intanto, il presidente uscente Antonio De Mauro, ha dichiarato a margine dell’esito della votazione: “Grazie a tutti quelli che ci hanno votato, perché è solo per merito loro che il risultato è arrivato. L’esito del voto premia quello che il consiglio ha fatto in questi quattro anni, affrontando un periodo estremamente difficile legato alla pandemia. Evidentemente i colleghi e le colleghe hanno ritenuto che il consiglio ha operato bene dando il giusto riconoscimento anche ai candidati che si presentavano per la prima volta a queste elezioni”.

De Mauro ha poi dichiarato, in vista di un’eventuale riconferma come presidente: “Il consiglio ripartirà dall’attenzione al ruolo dell’avvocato all’interno del sistema. Si dovrà affrontare il problema dell’accesso alle cancellerie nell’ottica di un dialogo con la magistratura. Non solo, poiché si dovrà valutare l’incidenza di una riforma epocale come quella Cartabia che avrà ripercussioni sulla nostra attività quotidiana e sulla formazione dell’avvocato”. Ed ha aggiunto: “Verranno affrontate anche tematiche di carattere nazionale come le intercettazioni e la separazione delle carriere all’interno della magistratura”.