Deposita i rifiuti su un terreno e poi gli dà fuoco, 42enne finisce nei guai

A Nardò, in Località “Scraceta Piccola”, a seguito di un’attività di controllo dei siti oggetto di smaltimento dei rifiuti, i militari della Stazione Carabinieri Forestale di Gallipoli, hanno deferito in stato di libertà, il 42enne C. A. C.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato di gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi, in quanto è stato accertato che dopo aver eseguito il deposito incontrollato di rifiuti speciali, li ha illecitamente smaltiti bruciandoli.

I rifiuti sono risultati essere costituiti da materiale plastico (tubi in pvc e bottiglie), ferroso (lattine e secchi in lamiera) e legnoso (residui di mobilia ecc.).

Il 42enne è stato identificato e deferito all’Autorità Giudiziaria di Lecce.