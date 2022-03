Lascia il cane al freddo nel giardino, nonostante le gravi condizioni di salute. Nei guai il proprietario

Nella giornata di sabato, la Polizia Locale di Galatone e il Nucleo di Polizia Giudiziaria delle Guardie Zoofile Agriambiente di Nardò, sono stati chiamati a intervenire presso l’abitazione di un uomo, dove, nel giardino giaceva immobile, sdraiato su di un fianco ormai da molte ore un cane, un pastore tedesco, che non rispondeva ad alcuno stimolo esterno.

Il proprietario dell’abitazione, seppure presente all’interno, non ha risposto alle continue chiamate degli agenti che, data l’urgenza della situazione, hanno informato il magistrato di turno che ha autorizzato, in caso di impossibilità immediata e assoluta di reperire l’uomo, a effettuare l’accesso nella proprietà per far visitare il cane da un medico veterinario.

Le condizioni del quadrupede sono apparse sin da subito particolarmente gravi: non si muoveva, gli occhi erano aperti, sbarrati e aveva solo la forza di far udire un leggero e quasi impercettibile lamento.

Dopo alcuni tentativi il proprietario ha risposto agli operatori, dichiarando che il cane versava in quelle condizioni già dal giorno prima e ha consentito l’accesso di un medico veterinario che, sopraggiunto e nominato ausiliario di Polizia Giudiziaria, ha provveduto a visitarlo, constatando le gravi condizioni di salute. L’animale aveva la febbre alta, depressione del sensorio, incapacità di mantenere lo stato quadrupedale, denutrizione, debolezza e segni di assideramento.

Il cane, sottoposto a sequestro penale, si trova ora ricoverato presso la clinica veterinaria del medico intervenuto e il proprietario deferito in stato di libertà, all’Autorità Giudiziaria per maltrattamento di animali.

“Mi duole veramente constatare che ancora oggi si possano verificare questi barbari accadimenti. Da amante degli animali, non posso che inorridire di fronte a quello che è successo, e mi sento di ringraziare con forza la nostra Polizia Locale e le guardie zoofile di Agriambiente Nardò, in quanto sono sempre presenti sul territorio e intervengono purtroppo molto spesso in situazioni simili a questa – ha affermato l’Assessore all’Ambiente del Comune di Galatone, Roberto Bove. Penso che sia davvero necessario intervenire ulteriormente sulla sensibilizzazione riguardo queste tematiche, potenziando i canali di collaborazione con le associazioni di settore che quotidianamente prestano il loro indispensabile impegno per il benessere degli animali”.