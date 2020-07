Ritrovato a Marina Serra un delfino morto incastrato tra gli scogli

Con ogni probabilità ha perso l’orientamento, il che ha fatto sì che si allontanasse dal gruppo di appartenenza, senza più riuscire a raggiungerlo, poi la morte ancora per cause da stabilire.

Nel pomeriggio di ieri il cadavere di un delfino è stato ritrovato incastrato tra gli scogli nell’insenatura “Acquaviva” a fianco di Torre Palane a Marina Serra di Tricase.

A fare la scoperta un bagnante che, una volta avvistato, ha lanciato l’allarme e ha avvisato gli uomini delle Forze dell’Ordine. Con ogni probabilità il mammifero era morto da qualche giorno.

A darne notizia Protezione Civile Salento che ha rammentato, altresì, che quando ci si trova di fronte ad animali marini come delfini o tartarughe in difficoltà è sempre bene non avvicinarsi e avvisare sempre il Corpo delle capitanerie di Porto – Guardia Costiera al numero di emergenza 1530, oppure Sos Fauna Calimera al numero 320.6586561.

Un episodio analogo è avvenuto lo scorso gennaio a Torre Rinalda, quando, sulla spiaggia della marina leccese venne ritrovata la carcassa di un delfino.

Sul posto, non appena lanciato l’allarme, intervennero i militari della Capitaneria di Porto al fine di effettuare le prime verifiche. In primo momento si pensò che le cause del decesso fossero naturali, successivamente si giunse alla conclusione la cause del decesso fosse dovuto alle ferite provocate dall’elica di un motore.

(Ph Protezione Civile Salento)