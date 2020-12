Ubriachi e senza mascherina infastidiscono i passanti, denunciati 22enne e 23enne di Lecce

Nell’ambito dei servizi di controllo per il rispetto della normativa anti-covid, nel pomeriggio di ieri, gli agenti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura hanno denunciato 2 leccesi per ubriachezza molesta, oltraggio a Pubblico Ufficiale e violazione della normativa Covid e per uno contestato anche il reato di porto di oggetto atto ad offendere.

I fatti

Il tutto ha preso il via quando, presso la Sala Operativa della Questura, sono giunte numerose segnalazioni da parte dei cittadini circa il fatto che, in via Minniti prima e in Piazzetta Congedo dopo, erano stati importunati da due persone sprovviste di mascherine e con due bottiglie di birra in mano.

Uno dei due, un leccese 22enne, alla vista della volante, per sottrarsi al controllo, è fuggito in direzione Via Sindaco Lupinacci, ma è stato fermato e identificato. Il secondo, rimasto invece sul posto, è stato identificato per un leccese 23enne. Nel corso della perquisizione personale, eseguita sul 22enne, nella tasca anteriore destra del giubbotto i poliziotti hanno rinvenuto anche un coltello a serramanico.

Al termine degli accertamenti, considerato che i due giovani fossero palesemente ubriachi e senza i dispositivi di protezione individuale, sono stati sanzionati per ubriachezza molesta, oltraggio a Pubblico Ufficiale e violazione della normativa Covid.

Il 22enne è stato anche indagato per porto di oggetto atto ad offendere: il coltello infatti, della lunghezza di centimetri 28 e lama della lunghezza di centimetri 13, è stato sequestrato.

Denunciato un tunisino

Sempre nel pomeriggio di ieri, gli agenti della Squadra Volante hanno notato la presenza di due giovani di colore che discutevano animatamente tra loro.

Uno dei due, un cittadino gambiano sosteneva di aver riconosciuto la sua bicicletta, rubata alcuni giorni prima, utilizzata da un tunisino 37enne che invece sosteneva di averla regolarmente acquistata.

Il primo, tuttavia, ha dimostrato con alcune foto e con la descrizione di diversi particolari la proprietà della due ruote, mentre il tunisino ha fornito indicazioni generiche e contraddittorie e pertanto è stato indagato indagato per ricettazione.

Denunciato anche un 35enne

Inoltre, in Via Taranto, gli agenti hanno notato una persona che, alla vista della pattuglia, ha assunto un atteggiamento sospetto e, con un movimento rapido, ha occultato un oggetto all’interno della tasca del marsupio.

Gli uomini di “Viale Otranto”, a quel punto, lo hanno fermato e identificato per un 35enne leccese e a seguito del controllo, all’interno della tasca anteriore della borsa, hanno trovato trovato un coltello a serramanico del tipo multiuso della lunghezza di 18 centimetri e lama affilata a punta della lunghezza di 7 centimetri, il 35enne, pertanto, è stato indagato per possesso di oggetto atto ad offendere. Il coltello è stato sequestrato.