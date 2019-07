Nonostante il divieto gettano l’ancora nei pressi di scogliere a rischio crollo. Nei guai due persone

La Guardia Costiera di Gallipoli, in collaborazione con i militari dell’Ufficio Locale di Leuca, prosegue nell’attività di verifica del rispetto delle Ordinanze di interdizione alla navigazione sottocosta.

Sotto accusa sono finite ancora una volta le barche adibite al trasporto di passeggeri che di frequente svolgono escursioni lungo il litorale e in corrispondenza delle tante grotte costiere.

Ancorate le barche in zona vietata

Le attività di controllo hanno riguardato in particolare il tratto di costa che intercorre tra Santa Maria di Leuca e la località del Ciolo, sul versante est salentino. I militari nel corso delle ispezioni hanno riscontrato che due unità hanno ancorato a pochi metri dalla costa per consentire ai passeggeri di ammirare da vicino le scogliere e fare un bagno rinfrescante. Tuttavia proprio quelle scogliere presentano elevati pericoli per la sicurezza e sono interessate da continui fenomeni di crollo.

Emanate una serie di ordinanze

La Capitaneria di Porto, in virtù della necessità di garantire la sicurezza in mare, ha emanato una serie di Ordinanze di interdizione per le zone interessate da potenziali fenomeni franosi, vietando la balneazione, la navigazione e ogni altra attività connessa all’interno degli specchi d’acqua in prossimità dei costoni rocciosi a rischio.

Nonostante le ulteriori diffide emesse dalla Capitaneria e le numerose verifiche, queste condotte illecite continuano ad essere perpetrate.

Per questi motivi, quindi, sono così scattati i deferimenti all’Autorità Giudiziaria per i conduttori di due imbarcazioni, S.V., 45 anni di Salve e L.C. 51 anni di Castrignano, ai sensi dell’art. 650 del Codice Penale, “Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità” e dell’art. 1231 del Codice della Navigazione, “Inosservanza di norme sulla sicurezza della navigazione”.

Le ordinanze di divieto on-line

La Guardia Costiera raccomanda sempre il rispetto delle Ordinanze di interdizione e

dell’Ordinanza balneare, pubblicate sul proprio sito on-line, al fine di trascorrere una stagione balneare, all’insegna della serenità e della sicurezza.