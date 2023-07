Furti di zaini e bevande alcoliche e auto date alle fiamme. Fioccano le denunce della Polizia di Stato

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato finalizzata, nel pieno della stagione estiva, a prevenire e reprimere qualsiasi forma di reato, in aumentato esponenziale proprio nei comuni a forte vocazione turistica.

Nel pomeriggio del 14 luglio a Baia dei Turchi è stato messo a segno un furto di due zaini ai danni di alcuni turisti francesi che hanno allertato il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Otranto. Gli agenti sono intervenuti prontamente riuscendo, attraverso le indagini, a recuperare la refurtiva e a individuare l’autore, che è stato in seguito riconosciuto dalle parti offese e denunciato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Lecce.

Nella notte del 13, invece, presso l’aerea piscina di una struttura alberghiera di Santa Cesarea Terme sono stati rubati un impianto acustico del valore di 2.000 euro e di circa 70 bottiglie alcolici. Formalizzata la denuncia da parte del proprietario, gli uomini del Commissariato di Otranto, attraverso l’analisi delle immagini delle videocamere di videosorveglianza, sono riusciti a individuare uno degli autori che è stato denunciato in stato di libertà.

Nella primissima mattina del 2 luglio, in un ristorante situato sul lungomare di Otranto si svolto il furto di bottiglie di bevande alcooliche per un valore di circa 500 euro. Gli agenti, anche in questo caso, hanno individuato uno degli autori del furto e a denunciarlo.

Nella notte dell’1 luglio, in seguito a una segnalazione i poliziotti idruntini sono intervenuti nella periferia cittadina, dove era stato appiccato un incendio ad alcune auto in sosta. Sul posto gli agenti, hanno la presenza di tre autovetture completamente avvolte dalle fiamme mentre una quarta era solo parzialmente interessata. A seguito della denuncia dei proprietari dei mezzi e dell’amministratore del condominio a ridosso del quale si è sviluppato il rogo, i poliziotti, visionando le immagini di numerose videocamere di videosorveglianza installate nel centro cittadino, hanno individuato l’autore del reato che è stato denunciato in stato di libertà presso la Procura della Repubblica di Lecce.