Sorpreso con oltre 15 grammi di marijuana, nei guai 23enne a Sogliano Cavour

Così come i Carabinieri della Compagnia di Tricase, anche i colleghi di quella di Gallipoli, sono stati impegnati, senza sosta, in un servizio coordinato a largo raggio che, nell’arco temporale che va dall’1 febbraio a oggi, ha interessato i comuni di competenza dei militari della “Città Bella”. Anche in questo caso, numerose sono state le denunce all’Autorità Giudiziaria.

Stupefacenti

Nello specifico è stato deferito stato libertà per detenzione ai fini spaccio sostanza stupefacente un 23enne che, a Sogliano Cavour, è stato trovato in possesso di 15,70 grammi di marijuana che è stata sottoposta a sequestro. Inoltre sono stati segnalate alla Prefettura 14 persone per uso non terapeutico di droga.

Inosservanza degli obblighi

È stato denunciato per inosservanza degli obblighi dell’Autorità Giudiziaria: B.E., 32enne, perché sorpreso a violare le prescrizioni imposte dall’Ufficio di Sorveglianza del Tribunale in quanto si era allontanato dalla propria abitazione senza essere autorizzato.

Guida senza patente

Una persona è stata deferita in stato di libertà per guida senza patente perché revocata e un’altra per guida senza patente perché mai conseguita.

Evasione

I deferimenti in stato di libertà sono fioccati anche per: M. G., 62enne ad Aradeo e A.D. 43enne a Copertino perché, sottoposti al regime della detenzione domiciliare, al momento del controllo non sono stati trovati nella loro abitazione

Ricettazione e furto

Sono stati, altresì, denunciati per ricettazione B.C 43enne e il figlio convivente, perché trovati in possesso di uno scooter 50 cc, privo di targhe, di cui era stato denunciato il furto lo scorso 22 gennaio. Il mezzo è stato sottoposto a sequestro; un 17enne e B.M., 24enne perché resisi responsabili di un tentato furto ad Aradeo ai danni di un salone di parrucchiere e di un’abitazione; P.L., 52enne, poiché, a seguito di accertamenti svolti con il personale di “Enel Distribuzione”, è emerso che aveva manomesso il contatore della propria abitazione, sottraendo energia. Il danno è in fase di quantificazione.

Abusi edilizi

A Galatone, un uomo è stato denunciato per abuso edilizio, in quanto, presso la propria abitazione, ha realizzato opere edili in assenza di autorizzazione, in un’area sottoposta vincolo paesaggistico.

Guida in stato di ebbrezza

Un automobilista a Copertino, è stato deferito, perché, mentre si trovava alla guida del mezzo, sorpreso in evidente stato ubriachezza, ha rifiutato di sottoporsi prova etilometro e, infine, stessa sorte è toccato a 2 persone perché guidavano sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.