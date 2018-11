Si finge operatore tecnico e si fa accreditare la somma di quasi 7.000 euro. Denunciato 25enne di Napoli

I Carabinieri della Stazione di Martano, in seguito a una denuncia–querela presentata da una persona, hanno deferito in stato libero G. C. G., nato a Maddaloni in provincia di Caserta, ma residente a Napoli 25enne resosi responsabile del reato di truffa.

I militari dell’Arma hanno accertato che il giovane, lo scorso 6 agosto, dopo aver contattato telefonicamente il denunciante qualificandosi come un operatore tecnico, con artifizi e raggiri ha fatto effettuare operazioni che gli hanno consentito il prelievo fraudolento di somme di denaro mediante ricariche per complessivi 6.900 euro.