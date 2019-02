Si nasconde nella pineta di Sant’Andrea per spacciare droga, nei guai 27enne della provincia

Prosegue senza sosta l’attività della Polizia di Stato finalizzata al contrasto e allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nei giorni scorsi, un giovane 27enne della provincia, si era appartato in macchina in compagnia di un coetaneo idruntino, in una pineta di Sant’Andrea, con l’intento di spacciare droga.

Il dispositivo di controllo del territorio, attuato da diversi mesi e che ha previsto il rinforzo del numero delle pattuglie in strada, ha fatto sì che il ragazzo, nonostante il tentativo di parcheggiare la propria auto sotto gli alberi della pineta, fosse controllato.

L’attenzione degli agenti in servizio di volante è stata attirata proprio dallo strano modo in cui era parcheggiato il mezzo.

La presenza dei poliziotti ha allarmato il giovane che repentinamente ha occultato un involucro all’interno dei pantaloni, tentando di ripartire.

Il gesto, però, non è sfuggito agli agenti, che hanno perquisito entrambi i ragazzi.

Su uno di essi sono state rinvenute sei dosi di marijuana e una di hashish, pronte alla consegna e due banconote da cinque euro. È stata svolta, altresì, una perquisizione anche presso l’abitazione del giovane, dove sono stati ritrovati e sequestrati un bilancino di precisione, i coltellini utilizzati per la riduzione dei panetti di hashish e materiale per il confezionamento.

La circostanza della suddivisione in dosi delle diverse sostanze stupefacenti, dell’utilizzo di bilancini di precisione e di materiale di confezionamento oltre alla disponibilità, al momento del controllo, delle banconote da cinque euro (somma congrua all’acquisto della singola dose di marijuana), ha reso certi gli investigatori che l’attività di spaccio fosse in corso all’atto dell’intervento degli agenti del Commissariato.

Il giovane, cui sono stati sequestrati droga, bilancino digitale e coltellini per la riduzione in dosi, è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti.