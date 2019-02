“Cresceva” 4 piante di marijuana con il fertilizzante, nei guai 29enne

Stava crescendo quattro piante di marijuana all’interno di un armadio in tela, ma il “pollice verde” che aveva in casa tutto l’occorrente per coltivarle al meglio è finito nei guai. Tutto è nato quando N.S. (queste le sue iniziali), 29enne residente a Soleto ha ricevuto la visita dei Carabinieri della stazione di Soleto, impegnati in un servizio finalizzato al contrasto dei reati in materia di stupefacenti. Dopo la “scoperta” per il giovane è scattata una denuncia a piede libero.

La perquisizione

Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare dagli uomini in divisa è stato trovato con quattro piante di marijuana in stato di vegetazione. Non è stata l’unica ‘sorpresa’. I militari hanno notato anche un armadio in tela, utilizzato coltivazione indoor delle piante di marijuana, completo di tutto. C’era una lampada a led, attrezzi vari e fertilizzante chimico.

Completano l’elenco del materiale sequestrato un involucro in cellophane contenente 3 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Tanto è bastato insomma per essere deferito in stato di libertà per detenzione e produzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio.