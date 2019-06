Uno realizza opera abusive, l’altro vende bevande in assenza di condizioni igieniche. In due finiscono nei guai

Nella mattinata di oggi i militari a Ugento, i militari della Stazione Locale dell’Arma, coadiuvati personale Nas di Lecce e dai colleghi della Stazione forestale di Tricase, al termine di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà per i reati di “abusivismo edilizio”; “omessa presentazione Scia ai fini della registrazione attività di somministrazione alimenti o bevande” e “carenze strutturali ed igienico sanitarie”: C.M., 40enne, nato a Gagliano del Capo e residente a Ugento e C.L.S. nato e residente ad Alliste, 67enne.

Nello specifico gli uomini dell’Arma, nel corso di un servizio di controllo presso alcune aree di parcheggio site presso la Marina di Torre San Giovanni, hanno accertato che il 40enne, in qualità di titolare dell’area parcheggio temporanea sita in Via Lungolago Quinto Ennio Snc, aveva creato opere edilizie in assenza di titoli abilitativi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, che sono state sottoposte a sequestro.

Nella circostanza lo stesso è stato sanzionato per un importo di 4.230 euro per aver adibito illecitamente l’area a sosta camper a lungo termine.

Il 67enne, anch’egli in qualità di titolare dell’area parcheggio temporanea in Via Lungolago Quinto Ennio Snc, aveva avviato senza le comunicazioni previste un’attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande grazie all’utilizzo proprio autocarro.

Nella circostanza l’uomo è stato sanzionato per un importo di 8.000 euro e il personale della Asl di Lecce con un proprio provvedimento ha sospeso il commerciale accertando una serie di carenze strutturali ed igienico sanitarie.