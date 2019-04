Nasconde cocaina nel ripostiglio di casa, ma viene scoperto: nei guai un 44enne di San Cesario

Si sa, tutti hanno i propri scheletri nell’armadio e qualcuno di questi potrebbe essere poco “legale”. È quello che è successo a San Cesario di Lecce, dove un uomo di 44 anni aveva nascosto nel ripostiglio di casa quattro grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il salentino, questa mattina, è stato deferito in stato di libertà per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Sono stati gli uomini del Nucleo Investigativo a incastrare L. A. (queste le sue iniziali), residente a San Cesario di Lecce. Gli uomini in divisa, durante il servizio finalizzato alla prevenzione e al contrasto del fenomeno di spaccio di stupefacenti, hanno perquisito la casa del “sospettato” che è finito nei guai.

Al loro arrivo, le forze dell’ordine hanno cercato per tutta la casa le sostanze stupefacenti che sospettavano di trovare. Ma non ci è voluto molto impegno a trovare quello che cercavano. L’uomo, forse per mancanza di ingegno, aveva nascosto 4 grammi di cocaina e il bilancino di precisione nel ripostiglio di casa sua, fiducioso che nessuno mai sarebbe venuto a frugare tra le sue cose, che ora sono sottoposte a sequestro.

Ma a quanto pare non è andata così. Il nucleo investigativo ha informato l’Autorità giudiziaria che procede. L’uomo dovrà ora rispondere del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.