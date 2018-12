Nascondeva in casa oltre 80 grammi di stupefacenti, scatta la denuncia per un 53enne

Nella mattinata di oggi militari della Stazione dei Carabinieri di Nociglia, insieme ai colleghi di quella di Poggiardo a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di detenzione si fini dello spaccio di sostanza stupefacente D.B.G. 53enne che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di: 63.4 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana; 19.03 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento e la somma in contanti di 135,00 euro ritenute provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, il denaro e il materiale restante sono stati sottoposti a sequestro.

Nella giornata di ieri, invece, a Botrugno, sempre i Carabinieri della Stazione di Nociglia, a seguito un servizio specifico finalizzato contrasto reati in materia stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà, per il reato di detenzione ai fini dello spaccio di sostanza stupefacente, R.C.R. 26enne, del luogo che, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di: un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo hashish, del peso complessivo di 10,3 grammi e un involucro contenente sostanza stupefacente del tipo marijuana, del peso complessivo di 10,5 grammi.

Anche in questo caso la droga è stata sequestrata.