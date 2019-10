Abbandona illecitamente rifiuti su un terreno e poi gli dà fuoco, scatta la denuncia per un 71enne

Prosegue senza sosta l’attività dei militari dell’Arma in Salento non solo dando vita a verifiche allo scopo di prevenire e contrastare i reati in materia di criminalità diffusa, ma anche per tutelare l’ambiente e il paesaggio del territorio,

A Copertino gli uomini della Stazione Carabinieri Forestali di Lecce ha deferito in stato di libertà S.A., 71enne.

Nell’ambito di un servizio mirato alla prevenzione e alla repressione del fenomeno della combustione illecita di rifiuti nelle zone rurali di Carmiano, Copertino e Leverano, nella serata di ieri, alle ore alle 22.30, i Carabinieri hanno scoperto un cospicuo numero di rifiuti abbandonati a cui era stato appiccato il fuoco poche ore prima, all’interno di un terreno condotto dall’uomo, nell’ambito dell’attività della propria azienda agricola.

Dai successivi accertamenti svolti in loco si è appurato come il terreno fosse stato oggetto, nel corso del tempo, di diversi depositi di rifiuti che erano poi stati dati alle fiamme Un’altra denuncia dei Forestali di Otranto

Un’altra denuncia a San Foca

Sempre i Carabinieri Forestali, di Otranto questa volta, F. A. neretino 32enne, in quanto titolare di uno stabilimento balneare di San Foca.

L’uomo è ritenuto responsabile del reato di gestione illecita e deposito incontrollato di rifiuti liquidi, consistenti in reflui derivati dal lido, altre a una serie di interventi abusivi realizzati su suolo demaniale, dovuti alla collocazione delle cisterne adibite allo stoccaggio.