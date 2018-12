Un Natale così certamente mai e poi mai avrebbe immaginato di trascorrerlo ma, sfortunatamente, a causa di un sinistro stradale un ciclista della provincia di Lecce sarà costretto a passare la festività in un letto di ospedale e non nei modi tradizionali con i quali si celebra la ricorrenza.

Nella serata di ieri sulla strada che collega Cursi a Melpignano, un uomo di Cursi con la propria autovettura ha investito un ciclista, per poi fuggire via senza prestare soccorso.

Non appena è stata data segnalazione di quanto accaduto, sul posto dell’investimento sono prontamente intervenuti i sanitari del 118 che dapprima hanno prestato i primi soccorsi in loco, per poi trasportare l’uomo in codice rosso presso l’ospedale, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.

Sul luogo dell’accaduto anche i militari del Norm della Compagnia dei Carabinieri di Maglie che, dopo aver compiuto tutti i rilievi del caso hanno dato il via alle indagini.

Investigazioni che poco dopo hanno dato esito positivo quelle degli uomini della “Benemerita” che hanno dapprima rintracciato il mezzo e, successivamente, anche il conducente che è stato denunciato per omissione di soccorso e lesioni gravi. Il veicolo è stato sequestrato.