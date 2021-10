Coltiva marijuana sul terrazzo di un’abitazione a San Pio. “Sono per uso personale”, ma scatta la denuncia

Quando gli uomini in divisa hanno trovato i barattoli con infiorescenze e fogliame di marijuana, l’uomo – un 50enne – si è giustificato dicendo che aveva coltivato le piante per uso personale, ma la denuncia è scattata comunque. I guai per lui sono cominciati quando gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine – Puglia Meridionale – e della Sezione Volanti della Questura di Lecce hanno bussato alla porta della sua abitazione, nel quartiere San Pio, per una perquisizione. Ma non era stata una visita “casuale” durante il servizio finalizzato al contrasto del traffico di sostanze stupefacenti. Erano stati ‘indirizzati’ da alcuni cittadini che avevano segnalato la presenza di piante di marijuana sul terrazzo di un appartamento nella zona, tra l’altro frequentata da assuntori abituali.

I fatti

Il controllo è scattato nel primo pomeriggio di martedì 19 ottobre. Dopo una rapida ricognizione del luogo che ha permesso agli agenti di scorgere sul terrazzo segnalato alcune piante di marijuana, è stata chiesta l’autorizzazione al Pubblico Ministero di turno. Una volta avuta, i poliziotti si sono presentati nell’appartamento dove hanno trovato una donna di 46 anni e due uomini di 50 e 18 anni.

Dopo qualche momento di esitazione da parte dei tre, la donna ha indicato alcuni barattoli sotto uno scaffale presente in soggiorno. Ne sono stati rinvenuti sette: sei in vetro e uno in plastica. Nei tre barattoli di vetro c’erano in totale circa 150 grammi di infiorescenza. Negli altri quattro, c’era fogliame per un peso totale di 210 grammi.

L’uomo, che affermava di essere il proprietario di quanto rinvenuto, ha raccontato di aver coltivato tre piante di marijuana e di averle estirpate gli ultimi giorni di settembre, per uso personale.

Al termine del controllo tutta la sostanza è stata sequestrata e messa a disposizione della competente Autorità Giudiziaria, mentre come detto il 50enne è stato denunciato per coltivazione e detenzione di sostanza stupefacente.