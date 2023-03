Al buio alla periferia di Ruffano con mezzo chilo di marijuana in auto, in tre nei guai

Era impossibile, per gli agenti del Commissariato di Taurisano, non notare quell’auto in sosta in un piazzale completamente privo di illuminazione pubblica alla periferia di Ruffano. Dopo aver assistito a quella scena, forse ‘sospetta’, i poliziotti – impegnati in un’attività di osservazione – hanno deciso di avvicinarsi al veicolo. E dopo essersi qualificati, è scattato il controllo. È stato in quel momento che per le tre persone a bordo – due giovani di 22 e 18 anni e una donna di 26 – sono cominciati i guai.

I fatti:

Quando si sono qualificati, per procedere al controllo, il 18enne seduto sul sedile posteriore ha tentato di ‘defilarsi’, approfittando della scarsa visibilità. Per scendere dall’abitacolo, però, ha spinto con forza lo sportello, facendo cadere sull’asfalto uno degli uomini in divisa. Nonostante le escoriazioni riportate, l’agente è riuscito ad afferrare il ragazzo che continuava a divincolarsi, fino a quando non è stato immobilizzato grazie al tempestivo intervento del collega.

Ma come mai tanta fretta? Il motivo è stato chiaro poco dopo: nel tentativo di fuggire, il 18enne aveva cercato di portare con sé una borsa a tracolla di colore nero, nella quale, come stabilito dalla successiva perquisizione, era nascosta una bustina in cellophane trasparente contenente circa 500 grammi di marijuana ed un pezzo di hashish 10 di grammi, avvolto in un tovagliolo di carta.

Nell’abitacolo, perquisito, è spuntato fuori un borsello di colore scuro, contenente più di mille euro in contanti (1070 € per la precisione), di proprietà della coppia che non ha saputo dare delle giustificazioni valide. Per questo, la somma è stata sequestrata, in quanto ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Alla fine, i tre sono stati accompagnati negli uffici del Commissariato di Taurisano per ulteriori accertamenti, al termine dei quali sono stati tutti deferiti in stato di libertà per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il più giovane, protagonista del tentativo di fuga, è stato anche denunciato per resistenza a Pubblico Ufficiale.