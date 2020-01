La mareggiata fa riemerge i resti interrati di un lido irregolare, nei guai imprenditore balneare

In seguito a un’attività di indagine scaturite da un sopralluogo sul demanio pubblico marittimo, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo – Guardia Costiera di San Cataldo di Lecce, hanno deferito all’Autorità Giudiziaria l’amministratore di una società operante nel comparto balneare e provveduto a far sgomberare un tratto di costa in località Le Fontanelle nel Comune di Vernole.

I fatti

In seguito alle mareggiate susseguitesi nei giorni scorsi, è stata riscontrata la presenza di diverse opere realizzate con palizzate in legno, infisse nell’arenile e numerosi sacchi di rafia sintetica pieni di sabbia posati e interrati sul bagnasciuga e nella fascia di mare antistante, in precedenza completamente coperte dall’arenile e non visibili.

A seguito delle risultanze delle attività d’indagine, tali opere sono state riconducibili a uno stabilimento balneare esistente in zona sino all’anno 2018, successivamente rimosso su disposizione dell’Autorità Giudiziaria nell’ambito di un precedente procedimento a causa di evidenti difformità della struttura rispetto ai titoli urbanistici e demaniali relativi.

Le opere descritte, poste a difesa del tratto di arenile in concessione dal fenomeno di erosione costiera derivante dall’azione naturale del mare, sono risultate a suo tempo realizzate dal titolare dello stabilimento balneare in assenza di titoli idonei, all’interno di un sito di interesse comunitario di particolare pregio e in area soggetta alla tutela ed ai vincoli del Piano Paesaggistico Territoriale approvato dalla Regione Puglia e classificata con criticità alta e sensibilità media dal Piano Regionale delle Coste. L’attività rientra nell’ambito della più vasta e quotidiana azione di vigilanza e controllo che la Guardia Costiera espleta senza soluzione di continuità lungo le coste, a tutela dell’ecosistema marino e costiero.