Minaccia con un coltello cittadino Malese nel centro Sprar, nei guai Nigeriano 27enne

Una discussione dovuta a un non corretto smaltimento dei rifiuti avrebbe potuto avere conseguenze tragiche, fortunatamente tra i due litiganti, una terza persone è intervenuto facendo sì che la lite non degenerasse in qualcosa di più drammatico.

Gli Agenti del Commissariato di Galatina sono intervenuti presso il centro “Sprar” di Via Triesce nella “Città Bella”, dove era stata segnalata un’aggressione ai danni di un malese, ospite della struttura di accoglienza, a opera di un cittadino di nazionalità nigeriana anch’egli ospite della costruzione.

Sul posto gli uomini della Polizia hanno avuto modo di appurare che, qualche minuto prima, il nigeriano O. C., 27enne, aveva avuto una discussione, scaturita per motivi alquanto futili dovuti al cattivo smaltimento dell’immondizia, con il cittadino malese e che quest’ultimo era stato poi minacciato dall’aggressore con un grosso coltello da cucina.

Solo l’immediato intervento di una terza persona, ripetiamo, originaria del Sierra Leone che era riuscito a bloccare e a disarmare il cittadino nigeriano, ha evitato che la situazione tra i due degenerasse ulteriormente.

Gli Agenti, hanno recuperato e sequestravano un coltello lungo circa 32 cm con lama in acciaio di circa 19 cm.