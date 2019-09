Lascia un trolley sotto il postamat e crea panico. Finisce nei guai per procurato allarme

Dieci giorni fa aveva pensato bene di lasciare nei pressi di un postamat del capoluogo un trolley. Quella valigetta non solo aveva insospettito tanti passati ma aveva allarmato anche moltissimi cittadini che si erano rivolti ai Carabinieri nel timore che si trattasse di una bomba.

Tanta era stata l’agitazione e la concitazione. Si sa, si vivono momenti particolari in cui il confine tra suggestione e analisi fredda di ciò che accade è molto labile.

Molti ebbero paura del gesto di un folle o di uno sconsiderato che aveva piazzato quel trolley proprio sotto il postamat presso cui si recano i cittadini per ritirare i loro contanti.

Erano dovuti intervenire addirittura gli artificieri per mettere in sicurezza e bonificare l’area, scoprendo che in quella borsa da viaggio c’erano solo e soltanto rifiuti.

La Sezione Radiomobile della Compagnia di Lecce ha, però, voluto vederci chiaro e ha recuperato i filmati di varie telecamere presenti in zona.

Dopo un lavoro certosino si è così risaliti a C. T., queste le sue iniziali, di Campi Salentina residente a Novoli che è stato deferito in stato di libertà per procurato allarme.