Abbandona su un terreno veicoli demoliti, pneumatici e tubi in plastica, nei guai proprietario del fondo

Non solo controlli per prevenire e reprime i reati cosiddetti comuni, perché, i Carabinieri salentini sono costantemente impegnati anche nel combattere le illegalità inerenti anche l’abbandono illecito di rifiuti e l’abusivismo edilizio.

A Copertino, in Località “Li Tumi”, a conclusione di un servizio predisposto, finalizzato rispetto della normativa in materia di tutela ambientale, i militari della Tenenza locale, hanno svolto un controllo presso un’area agricola estesa di circa 3.000 metri quadri, sulla quale erano stati stoccati rifiuti speciali non pericolosi, composti da veicoli demoliti, pneumatici, cristalli per auto e tubature in plastica utilizzate nel settore edile.

Al termine degli accertamenti il proprietario del fondo è stato deferito in stato di libertà

Due denunce a Carpignano Salentino

In agro di Carpignano Salentino, poi, i militari della Stazione Forestale di Otranto hanno deferito in stato di libertà due persone, per aver realizzato una struttura (priva di copertura) attigua a una casa rurale; un piazzale in calcestruzzo di circa 180 metri quadri; una piscina di 78 metri quadri, con 3 vani tecnici accessori connessi alla stessa per un totale di 31 metri quadrati e un muro di sostegno lungo 28 metro quadrati. Sul terreno di proprietà, in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, in totale assenza dei titoli abilitativi e autorizzazioni.