Non provvedono a smontare i chioschi per la vendita di alimenti, denunciate quattro persone a Otranto

Non solo controlli e verifiche per prevenire e reprimere i reati predatori, in materia di sostanze stupefacenti e di violenza di vario genere, nella quotidiana opera dei Carabinieri salentini, ma anche per scongiurare quelle condotte che possano essere lesive per il per il paesaggio di molte zone del territorio.

A Otranto, militari dell’Arma locale, a conclusione di una serie di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà quattro persone, ritenute responsabili dei reati di inosservanza delle norme in materia edilizia in zona sottoposta a vincolo paesaggistico.

Nello specifico, gli stessi, in qualità di proprietari di altrettanti chioschi adibiti alla vendita di alimenti e bevande, situati nella “Città dei Martiri”, in luogo sottoposto a vincolo paesaggistico e idrogeologico e sprovvisti del titolo edilizio previsto, non hanno eseguito lo smontaggio stagionale delle strutture.

Le opere abusive sono state sottoposte a sequestro.