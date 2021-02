In giro di notte, in stato confusionale e con sei proiettili in tasca: nei guai 23enne

Quando gli agenti della Polizia Municipale di San Donato di Lecce hanno sorpreso un 23enne della Guinea in giro, nel cuore della notte, in stato confusionale non hanno esitato ad accompagnarlo all’Ospedale di Scorrano, ma al Veris delli Ponti si sono presentati anche i Carabinieri del N.o.r. – la sezione radiomobile della Compagnia di Maglie perché, durate il controllo, l’uomo senza fissa dimora è stato trovato in possesso di sei proiettili calibro 38. Le munizioni sono state sottoposte a sequestro, mentre il 23enne è stato deferito in stato di libertà dagli uomini in divisa.

Ora bisogna capire cosa sia accaduto. Nel frattempo lo straniero, dimesso dal luogo di cura è stato accompagnato in una casa famiglia dalla Polizia municipale di San Sonato di Lecce che lo aveva portato al Pronto Soccorso, ma gli agenti hanno daranno il via a tutti gli accertamenti amministrativi del caso presso il competente ufficio stranieri