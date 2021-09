Tenta di rubare uno zaino e poi prende a morsi un Appuntato dei Carabinieri, denunciata 34enne di Bollate

Nella giornata di ieri, in Località “Baia Verde” a Gallipoli, i Carabinieri del Nor – Aliquota Radiomobile della Compagnia del posto, insieme ai colleghi della Stazione della “Città Bella”, a seguito di una richiesta telefonica, sono intervenuti presso un tratto spiaggia libera nelle vicinanze di un lido, in quanto, una 34enne, residente a Bollate, in provincia di Milano, è stata sorpresa da uno studente 21enne, mentre si impossessava dello zaino del giovane lasciato momentaneamente incustodito.

La donna nel momento in cui è stata fatta salire sull’autovettura di servizio, per essere condotta in caserma, allo scopo di identificarla e completare le attività di Polizia Giudiziaria, ha opposto resistenza, in quanto non era intenzionata a salire a bordo del mezzo. Nella circostanza ha anche aggredito a morsi un Appuntato del Nor.

Il militare, è stato costretto a dover ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale “Sacro Cuore di Gesu'” e giudicato guaribile in cinque giorni salvo complicazioni

La 34enne è denunciata in stato di libertà per i reati di tentato furto, resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali.