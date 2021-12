Organizza una riunione “No Vax” senza autorizzazione, scatta la denuncia per una 36enne

Con l’entrata in vigore, dalla giornata di ieri, del super green pass, hanno preso il via i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce per fare sì che venga rispettata la nuova norma del Governo fresca di emanazione.

Nell’ambito delle verifiche, a Carmiano, i militari della Stazione locale, sono intervenuti – a seguito di una telefonata anonima che segnalava incontro non autorizzato “No Vax” – in un locale senza il rispetto misure di contenimento anti covid.

All’arrivo dei degli uomini della “Benemerita”, circa 70 persone, senza mascherina, si sono allontanate dal locale di un’associazione culturale.

Identificati, gli organizzatori dell’evento, hanno riferito che si trattasse di un incontro dove si era parlato di scuola e altro, senza specificare gli argomenti. Hanno aggiunto, poi, che erano presenti anche rappresentanti di altri sodalizi della provincia.

A seguito di tutto, esperite le verifiche del caso, i Carabinieri hanno deferito in stato di libertà una 36enne per avere organizzato la riunione in questione senza i preventivi avvisi e autorizzazioni.

I Militari, in Provincia di Lecce, inoltre, hanno controllato 196 persone di cui sanzionate 3; controllato 43 attività commerciali, chiusa provvisoriamente una e sanzionato il titolare di una di queste.