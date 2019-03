Nascondeva in casa marijuana e hashish, nei guai 52enne di Giuggianello

I militari del Nor – Sezione Operativa della Compagnia dell’Arma di Maglie, in collaborazione con i colleghi della Stazione di Muro Leccese e l’ausilio del personale del Nucleo cinofili di Modugno, a seguito di un servizio specifico finalizzato a contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti, hanno deferito in stato di libertà P.A. 52enne nata in Svizzera, ma residente a Giuggianello, in quanto, a seguito di una perquisizione presso la sua abitazione, è stata trovata in possesso di 11 grammi di Marijuana; due grammi di hashish e un bilancino di precisione.

La donna, adesso, dovrà difendersi dall’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

La droga e tutto il materiale scoperto dagli uomini dell’Arma è stato sottoposto a sequestro. I reperti, debitamente assunti in carico saranno custoditi in attesa del versamento presso l’ufficio corpi di reato.

L’autorità Giudiziaria è stata informata dai Carabinieri del Nor.