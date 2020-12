Amplia il fabbricato in assenza dei permessi, ad Alliste una 65enne finisce nei guai

Ad Alliste i Carabinieri della Stazione Forestale di Gallipoli, hanno deferito in stato di libertà una 65enne, ritenuta, responsabile dei reati relativi alle violazioni della normativa urbanistico-edilizia e paesaggistica e in particolare per le infrazioni di realizzazione di nuova costruzione e altre opere, a modifica e ampliamento di un fabbricato preesistente “ante 67”, il tutto realizzato in assenza del permesso di costruire e dell’autorizzazione paesaggistica necessaria.

Nello specifico, all’interno di un fabbricato e terreno di pertinenza, ubicato in agro del comune di Alliste, è stato realizzato, a ampliamento e modifica del fabbricato ivi esistente “ante 67”, un nuovo deposito per attrezzi, una copertura a tettoia aperta da tre lati e un nuovo manufatto uso “doccia”.

Le opere, sono state costruite nella più totale assenza del titolo abilitativo e dell’ autorizzazione paesaggistica.

I Forestali, quindi, al termine delle verifiche, hanno proceduto a deferire all’Autorità Giudiziaria la proprietaria del fabbricato e del terreno.