Ruba nello studio di un avvocato, denunciata 38enne di origine moldava

Nella giornata di oggi, a conclusione di un’indagine svolta dagli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Otranto, su un caso di furto nello studio di un avvocato della provincia Lecce, è stata denunciata in stato di libertà una 38enne di origini moldave con l’accusa di furto in appartamento.

Il 6 febbraio gli agenti in servizio di volante presso il Commissariato idruntino sono intervenuti, su chiamata della Centrale Operativa, per un furto presso lo studio di un legale di un comune dell’hinterland, il quale aveva riscontrato l’ammanco, nella propria cassetta di sicurezza custodita nel suo studio, di ingenti somme tra libretto e vaglia postali, buoni fruttiferi e 55mila euro in denaro contante.

Gli investigatori, dopo un’attenta analisi delle informazioni raccolte, hanno concentrato i sospetti sulla badante della madre del professionista, una 38enne di origini moldave che immediatamente e senza preavviso aveva interrotto il rapporto lavorativo con una semplice telefonata.

La donna è stata rintracciata successivamente dai poliziotti presso la stazione ferroviaria di Lecce, mentre era in attesa del treno diretto a Bologna e accompagnata presso gli Uffici della Polizia Ferroviaria e sottoposta a perquisizione personale e del bagaglio. Al termine della verifica è stata rinvenuta la somma in denaro contante pari a euro 3.360,00 riconducibili al furto in argomento.

Successive e meticolose indagini hanno consentito gli investigatori di accertare che il resto della refurtiva era stato spedito in Moldavia, tramite un corriere straniero estraneo ai fatti, il quale è stato contattato e invitato ad annullare la spedizione.

Oggi è stata recuperata e sequestrata tutta la refurtiva, informata l’Autorità Giudiziaria della Procura della Repubblica Presso il Tribunale di Lecce la donna è stata denuncia in stato di libertà per il reato di furto in appartamento.