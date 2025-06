Intensificati i controlli della Polizia Locale di Veglie, denunciata una persona per gestione illecita di rifiuti

Prosegue l’attività della Polizia Locale di Veglie nell’ambito dei controlli ambientali e stradali, finalizzati al contrasto delle violazioni in materia di gestione dei rifiuti, sicurezza della circolazione e tutela del territorio.

In un recente intervento sul territorio comunale, gli agenti – operando anche con funzioni di Polizia Stradale – hanno intercettato un veicolo che trasportava sostanze liquide classificate come pericolose, prive della documentazione obbligatoria e delle etichettature previste dal regolamento Adr e dal Testo Unico Ambientale. L’operazione è stata resa possibile grazie al supporto del sistema di videosorveglianza comunale, che ha permesso di localizzare il mezzo e ricostruirne i percorsi. Durante il controllo, sono emerse gravi irregolarità. Il conducente è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita di rifiuti pericolosi, in violazione dell’art. 256, comma 2, del D.Lgs. 152/2006. Il materiale trasportato è stato sottoposto a sequestro, come previsto dall’art. 354 del Codice di Procedura Penale, per prevenire rischi ambientali e tutelare la sicurezza pubblica.

Nell’ambito della vigilanza sulla viabilità urbana, la Polizia Locale ha inoltre sanzionato diverse imprese incaricate di lavori su strade comunali, che non avevano effettuato il ripristino del manto stradale secondo le modalità previste. La mancata sistemazione delle superfici stradali comporta rischi per la sicurezza della circolazione e contribuisce al degrado della rete viaria.

«L’azione della Polizia Locale prosegue a 360 gradi per garantire legalità, sicurezza e rispetto delle regole, sia in ambito ambientale che stradale. Questi interventi rientrano in una strategia più ampia di tutela del territorio e dei cittadini, che continueremo a portare avanti con costanza e determinazione», sono le parole del comandante della Polizia Locale Andrea Zacà

Nel corso dei controlli sul territorio, sono stati inoltre sequestrati diversi veicoli, tra cui alcuni per mancanza della copertura assicurativa obbligatoria e altri a seguito di accertamenti per omesso utilizzo del casco protettivo, con conseguente sospensione dalla circolazione, come previsto dalle normative vigenti.

In vista dell’aumento dei flussi veicolari durante il periodo estivo, è stato intensificato anche il monitoraggio della velocità, con particolare attenzione ai tratti sensibili della viabilità urbana: attraversamenti pedonali, zone scolastiche, aree residenziali e incroci pericolosi.

I controlli proseguiranno nelle prossime settimane con l’obiettivo di prevenire incidenti, garantire una mobilità sicura e promuovere comportamenti responsabili alla guida.