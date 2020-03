Materiale elettrico mai giunto, finte assicurazioni e robot da cucina. Denunciate 4 persone per truffe online

Negli ultimi giorni sono state concluse alcune indagini da parte degli agenti Divisione Anticrimine della Questura di Lecce che hanno consentito si scovare e denunciare quattro persone responsabili di truffe online ai danni di cittadini leccesi.

Materiale elettrico

In un caso la finta vendita ha riguardato materiale elettrico acquistato su di un sito internet e pagato con bonifico bancario, ma la merce, nonostante ripetute assicurazioni via mail, non è mai stata inviata, anzi, il truffatore, dopo qualche settimana non si è fatto più rintracciare chiudendo anche il sito internet.

Finte assicurazioni

Un altro episodio ha riguardato una finta assicurazione Rc auto, venduta in rete “in promozione” e pagata, anch’essa, con bonifico bancario che altro non era che la ricarica di una carta prepagata. L’acquirente, dopo aver trovato i contatti su di un sito e aver pagato in anticipo, non ha mai ricevuto la documentazione relativa alla copertura assicurativa della sua autovettura. L’autore della truffa è stato identificato nonostante avesse utilizzato documenti smarriti, da un uomo risultato estraneo ai fatti, per attivare l’utenza telefonica utilizzata per la truffa.

Robot da cucina

Infine, due donne sono state indagate in stato di libertà per aver truffato, in concorso tra loro, due amiche salentine, spacciandosi una per promoter e l’altra per consulente di una nota azienda che produce robot da cucina.

Le vittime del raggiro, che pensavano di aver acquistato un robot da cucina a testa per un prezzo molto conveniente utilizzando annunci pubblicati su una nota piattaforma di vendite online, non hanno mai ricevuto quanto acquistato dopo aver eseguito dei bonifici bancari che, anche in questo caso, si è scoperto essere ricariche per carte prepagate.