Acquista mattonelle e pubblica le foto su facebook, ma era materiale rubato. Nei guai due persone

Aveva acquistato diverse mattonelle e poi ne aveva pubblicato le foto sui social. Quel materiale, però, era oggetto di furto e per lui è un’altra persona è scattata la denuncia.

Nella mattinata di oggi, i Carabinieri della Stazione di Sannicola, hanno deferito in stato di libertà due persone, una per furto aggravato e l’altra per incauto acquisto.

Il tutto è partito da una denuncia sporta da un imprenditore edile della zona a cui erano stati rubati dal proprio deposito, 1.100 metri quadrati di mattonelle in ceramica e materiali edili.

I militari, quindi, hanno immediatamente avviato le indagini e a seguito dell’attività info-investigativa, hanno accertato che l’uomo poi denunciato per incauto acquisto aveva pubblicato sulla propria pagina facebook una fotografia di alcune piastrelle in ceramica identiche a quelle oggetto di furto.

A questo punto è scattata la perquisizione domiciliare e qui è stata ritrovata la refurtiva, poi, grazie alle dichiarazioni raccolte è stato possibile individuare l’autore del furto che aveva immediatamente provveduto a rivendere il materiale rubato.

La refurtiva rinvenuta è stata restituita all’avente diritto di concerto con l’autorità giudiziaria.