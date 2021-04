Realizzano un manufatto in assenza delle autorizzazioni, a Martano tre persone finiscono nei guai

Proseguono in controlli dei Carabinieri Forestali del Salento allo scopo di prevenire e reprimere i reati in materia ambientale, con un particolare riguardo nei confronti di quelli inerenti l’abusivismo edilizio.

Ed è proprio nel corso delle verifiche che i militari della Stazione Forestale di Otranto, hanno deferito in stato di libertà un 38enne, un 30enne e un 56enne, ritenuti responsabili, in qualità di proprietario, esecutore materiale dei lavori e direttore dei lavori, di aver eseguito opere edili in difformità di titolo abilitativo, in agro di Martano.

Nello specifico i tre hanno realizzato: un manufatto con incremento volumetrico di circa 85,45 metri cubi; una recinzione in difformità sia nella tipologia di materiale sia nelle dimensioni; 2 ingressi con 4 colonne disposte su due ingressi e un’ulteriore recinzione all’interno di 125 cm di altezza intervallata da 12 pilastri.

Altre due denunce a Parabita

A Parabita, invece, i Forestali della Stazione di Gallipoli, hanno deferito in stato di libertà un 60enne e un 29enne per aver realizzato un ampliamento di circa 42 metri quadrati a connessione di un manufatto preesistente di 28 metri quadrati complessivi e in quest’ultimo aver eseguito una ristrutturazione edilizia.

Il tutto eseguito in assenza dei titoli abilitativi (permesso di costruire) e dell’accertamento di compatibilità paesaggistica

I militari hanno proceduto al sequestro del fabbricato per una superficie complessiva di circa 70 metri quadrati.