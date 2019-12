3 lavoratori irregolari e 7 in nero scoperti dai Carabinieri, scatta la denuncia per tre persone

Non solo attività allo scopo di prevenire e reprimere i reati in materia di spaccio e consumo di stupefacenti, o quelli inerenti furti e rapine, ma anche massima attenzione, nei controlli dei militari dell’Arma, alla legalità e sicurezza nei luoghi di lavoro.

I Carabinieri della Compagnia di Casarano, con il supporto dei colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Lecce a Matino, Ruffano e Melissano, a conclusione di un’attività ispettiva volta al contrasto del fenomeno del lavoro nero e irregolare, hanno controllato tre ditte, deferendo in stato di libertà, altrettanti titolari di attività commerciali, responsabili a vario titolo di diverse violazioni, tra le altre, in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare “lavoro nero”, “mancata formazione sui rischi presenti sui luoghi di lavoro”, “omessa consegna ai lavoratori dei dispositivi di protezione individuali” e “ occupazione in nero di una persona percettrice del reddito di cittadinanza”.

Nel corso della verifica gli uomini della “Benemerita”, hanno individuato 10 lavoratori, di cui tre irregolari e sette in nero; elevato sanzioni amministrative per un importo totale di 25.200,00 euro circa e contestato ammende per un totale di euro 12.500,00 circa.

L’Autorità giudiziaria e gli enti assistenziali, previdenziali e fiscali competenti, sono stati informati dai militari delle stazioni Ruffano, Matino e Melissano.