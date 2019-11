Sorpresi con marijuana, un manganello e un coltello. Denunciati 22enne e 17enne

Un servizio di controllo finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, nell’ambito di un piano coordinato dalla Questura di Lecce, quello in cui sono stati impegnati nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Polizia di Stato di Nardò e del Reparto Prevenzione Crimine di “Viale Otranto.

Nello specifico, nel corso delle verifiche, sono state privilegiate le zone nelle quali si incontrano ragazzi abitualmente dediti al consumo e commercio di sostanze stupefacenti e reati contro il patrimonio e si è proceduto all’identificazione di 53 persone di cui 17 minori.

Intorno alle ore 20:30, è stata fermata un’utilitaria con a bordo due persone già note alle Forze dell’Ordine. Al controllo, l’autista L.C.M. 22enne, è stato trovato in possesso di un involucro contenente quattro grammi di Marijuana e un manganello telescopico, sequestrato in quanto oggetto atto ad offendere. Il conducente del mezzo è stato veniva all’Autorità Amministrativa per il possesso della sostanza stupefacente ai sensi dell’art. 75 della l. 309/90, mentre il passeggero 17enne di Nardò è stato trovato in possesso di un coltello con lama ricurva della lunghezza complessiva di 18 cm e pertanto denunciato per il reato di porto abusivo di arma da taglio, che ha dichiarato essere detenuto ai fini della difesa personale.