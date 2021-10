In vacanza a Gallipoli, ruba un computer in una lavanderia di Collemeto. Nei guai 20enne di Napoli

Nella giornata del 16 agosto scorso, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Galatina, Sezione Volanti, sono intervenuti presso una lavanderia della frazione di Collemeto per un furto.

Sul posto, il titolare ha riferito di aver trovato, all’apertura del negozio, la gettoniera di cambio monete parzialmente divelta dal muro e il computer portatile, riposto su di una mensola, era sparito.

Dal momento che l’esercizio era provvisto di sistema di video-sorveglianza, i poliziotti hanno proceduto alla visione delle immagini le quali hanno ritratto, nella giornata del 15 agosto, intorno alle 16,00, un giovane, di circa 20 anni, a torso nudo con un cappello con visiera tipo baseball. Sempre dalle immagini, si distingueva il ragazzo, scendere da una Mercedes Classe A di colore rosso, guidata da un altro giovane e dirigersi verso l’entrata del negozio. Qui, ha tentato di staccare dal muro la gettoniera cambia denaro, senza riuscirci e, subito dopo, si è diretto verso la mensola da dove ha preso un computer portatile, per poi precipitarsi verso l’auto dove lo attendevano due complici.

Dall’esame dei fotogrammi si è riusciti a ricavare il numero di targa del veicolo che è risultato essere intestato ad una donna residente a Napoli.

Con la collaborazione degli agenti del Commissariato Scampia, si è appreso come il mezzo fosse utilizzato, in quel periodo, dal figlio in vacanza a Gallipoli con alcuni amici.

Il prosieguo delle indagini, terminate nella giornata di oggi, ha consentito agli investigatori del Commissariato di Galatina di identificare oltre al conducente, ossia il figlio della proprietaria L.G. di anni 19, anche l’autore, B.G. di anni 20, entrambi napoletani e di denunciarli in stato di libertà per il reato di furto in concorso.