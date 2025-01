Tentano di disfarsi del borsello con all’interno marijuana, scatta la denuncia per due 21enni

Nella serata dello scorso Capodanno, la Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà due ragazzi di 21 anni, nei confronti dei quali, in seguito, sono stati emessi due provvedimenti di Dacur, a firma del questore di Lecce Vincenzo Massimo Modeo.

Nello specifico, in occasione della ricorrenza, in Piazza Dante Alighieri a Galatina, si è tenuto il concerto di capodanno denominato “GalatinaA 80-90” durante il quale, i due giovani sono stati controllati mentre si intrattenevano nei pressi di un bar del centro storico noto per essere un punto di ritrovo di giovanissimi, ma soprattutto per essere un luogo di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti.

I due, alla vista dei poliziotti, hanno lasciato cadere un borsello per terra, cercando poi di dileguarsi.

Il borsello, che è stato subito recuperato, è risultato contenere 5 involucri in plastica con all’internomarijuana.

Entrambi sono stati quindi deferiti in stato di libertà, in concorso, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente in quanto ritenuta destinata alla cessione a terzi.

A seguito di istruttoria del Commissariato di Galatina e della Divisione Anticrimine, a loro carico è stato emesso da parte del Questore, un provvedimento di D.Ac.Ur., ovvero di divieto di accedere e stazionare presso i locali sedenti nelle vie del centro storico di Galatina, per un periodo di un anno.

Tale provvedimento è finalizzato a prevenire i potenziali rischi per l’ordine e la sicurezza pubblica nonché lo spaccio di sostanze stupefacenti e per evitare che le vie del centro storico diventino luogo di aggregazione abituale di persone pericolose e moleste.