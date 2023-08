Fanno esplodere fuochi d’artificio in strada per omaggiare un defunto, denunciati 29enne e 32enne di Lecce

Avrebbero fatto esplodere fuochi d’artificio in strada, per omaggiare la memoria di un defunto, ma al termine delle indagini di Polizia, per loro è scattata la denuncia.

Nella giornata di ieri, lunedì 28 agosto, gli agenti della Squadra Mobile della Questura di Lecce, dopo un’attività di indagine hanno denunciato a piede libero due leccesi di 29 e 32 anni per esplosione, in concorso, tra loro di fuochi sulla via pubblica.

I fatti

Tutto è partito nella serata dello scorso 17 agosto, quando è stata fatta esplodere una batteria di fuochi pirotecnici in Via Petraglione, alle spalle della chiesa del Sacro Cuore di Gesù.

Gli uomini della ‘Mobile’, intervenuti sul posto, sono venuti a conoscenza del fatto che poco prima era stata celebrata una funzione funebre proprio in quella Chiesa.

È bastato questo per capire che erano stati fatti esplodere per omaggiare il defunto.

Gli investigatori, quindi, dopo avere analizzato le immagini di dei sistemi di video sorveglianza istallate in strada e sentito le persone informate sui fatti, hanno ricostruito minuziosamente quanto accaduto, identificando i presunti responsabili che sono stati denunciati alla Procura della Repubblica per il reato di esplosione di fuochi sulla pubblica via.