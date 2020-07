Con una pistola minacciano di morte la cassiera, ‘trovati’ i due autori della rapina al bar della stazione di servizio

Si sono presentati nel bar della stazione di servizio “Carriero Energy” con il volto coperto per non farsi riconoscere. E, forti della pistola che uno dei due stringeva in mano, hanno minacciato di morte la cassiera costringendola a consegnargli il ‘bottino’. Mille e cinquecento euro in contanti con cui sono fuggiti via a piedi. Le indagini condotte dagli uomini in divisa hanno permesso di dare un volto e un nome agli autori di quel colpo, avvenuto l’8 marzo 2020. A finire nei guai, con l’accusa di rapina aggravata in concorso, sono un 24enne di Taurisano e un 27enne di Monteroni di Lecce. I due sono stati denunciati a piede libero. Deferita in stato di libertà anche una terza persona – una 37enne di Monteroni di Lecce – accusata di favoreggiamento personale.

La rapina

Come le indagini hanno permesso di ricostruire, i due si sono presentati nel bar della stazione di servizio con il volto coperto. Uno era armato di pistola. Fatto è che una volta che si sono ritrovati faccia a faccia con la cassiera l’hanno minacciata di morte per “convincerla” a consegnargli l’incasso della giornata. Stringendo tra le mani il bottino di 1.500 euro si sono guadagnati una via di fuga, scappando a piedi.

L’inchiesta condotta dalla “task force”, costituita per il contrasto a reati contro il patrimonio, ha permesso di chiudere il cerchio: di identificare gli autori della rapina e di ricostruire il ruolo avuto dalla 37enne che, dopo il colpo, si è data da fare per nascondere la pistola, un modello a salve.

Gli uomini dell’arma sono riusciti a ricomporre il puzzle grazie ad una serie di accertamenti tecnici e ai riscontri acquisiti mediante le dichiarazioni rese ai militari da alcuni testimoni.

L’Autorità Giudiziaria è stata informata dell’accaduto dal personale del Nor – sezione operativa della compagnia di Lecce che procede.