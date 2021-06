Gallipoli, zaino e costume verso la spiaggia ma con l’hashish: denunciati due minorenni di Latina

Erano arrivati a Gallipoli per passare le vacanze, ma il loro soggiorno è stato più breve del previsto. Nel pomeriggio di ieri, 26 giugno, due ragazzi minorenni sono stati denunciati per il reato di detenzione ai fini di spacci di sostanza stupefacente.

I fatti

Arrivati alla stazione di Gallipoli per passare qualche giorno in vacanza a Gallipoli, due ragazzi di 17 anni di Latina si sono diretti verso Baia Verde muniti di costume e ciabatte. Oltre all’abbigliamento da spiaggia, però, con loro avevano anche un panetto di hashish.

La fortuna non è stata dalla loro parte. Durante il tragitto per Baia Verde, infatti, i due si sono imbattuti in un controllo della volante del Commissariato di Polizia di Gallipoli che era di pattugliamento a Baia Verde per contrastare i reati in materia di sostanze stupefacenti.

Al controllo degli Agenti, i due ragazzi si sono mostrati particolarmente nervosi, proprio perché avevano qualcosa da nascondere. È stato il loro disagio ad insospettire i poliziotti che hanno approfondito il controllo. Nello zaino i due 17enni nascondevano un panetto di hashish di circa 52 grammi.

Affidati ai genitori, che sono dovuti arrivare da Latina, i due giovani, visto che erano incensurati, sono stati denunciati in concorso per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.