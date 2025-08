Trovati in possesso di una pistola scacciacani e di hashish e marijuana, denunciati due modenesi

In linea con le strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce Giampietro Lionetti, ha disposto per la serata di ieri, un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al contrasto a fenomeni di illegalità in genere, allo spaccio di sostanze stupefacenti, ai reati contro la persona, il patrimonio e l’ordine pubblico e di carattere amministrativo presso gli esercizi pubblici, effettuato dagli agenti della Polizia di Stato, in particolare del commissariato di Gallipoli e della Polizia Stradale, nelle marine gallipoline.

Durante il servizio sono stati controllati 146 veicoli di cui due sanzionati per violazione dell’art. 80/14 del Codice della Strada con sospensione dalla circolazione e identificate 382 persone. 3 persone sono state denunciate per uso di sostanza stupefacente (cannabis) alla guida, 6 persone sono state trovate positive all’alcol di cui 5 raggiunte da sanzione amministrativa (2 neo patentati) e 1 penale.

E’ stato effettuato un controllo amministrativo presso un locale in via L. Ariosto. Nella circostanza è stato riscontrato un pubblico spettacolo privo di autorizzazione e del relativo avviso all’Autorità di P.S ex art. 18 Tulps. Tali illeciti saranno contestati al titolare unitamente ad altre irregolarità riscontate durane il controllo. Verrà esaminata e valutata inoltre la documentazione non esibita al momento del controllo e che verrà inviata dal titolare all’Ufficio competente del Commissariato.

Nel corso dell’attività di controllo, due giovani modenesi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria poiché uno è stato trovato in possesso di una pistola scacciacani priva del segnale rosso, con caricatore pieno di colpi a salve e altre cartucce a salve custodite in una scatola, oltre ad un tirapugni metallico.

L’altro è stato segnalato per violazione dell’art. 75 del Dpr 309/1990 perché trovato in possesso di 6,12 gr. di hashish e marijuana. Sia le Armi che la sostanza stupefacente sono state sequestrate e poste a disposizione della competente Autorità.