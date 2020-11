Lavori edili in un fondo agricolo senza autorizzazione, nei guai padre e figlia

Non solo verifiche allo scopo di prevenire e reprimere i reati comuni quelli svolti quotidianamente dagli uomini della “Benemerita”, ma anche a tutela delle condotte illegali in materia edilizia.

A Surbo i Carabinieri della Stazione locale, a conclusione di un’attività di indagine finalizzata al contrasto dell’abusivismo edilizio hanno deferito in stato di libertà C. A., nato Surbo 48 anni fa e ivi residente e C. N., nata Lecce 20enne, ma residente nel comune del Nord Salento. Entrambi sono ritenuti responsabili del reato di abusivismo edilizio.

Nello specifico i militari, nel corso di un sopralluogo all’interno di un fondo agricolo di proprietà della donna, hanno riscontrato la realizzazione di lavori edili non autorizzati eseguiti da una ditta del posto e commissionati dal padre C.A.

l’Area è stata sottoposta a sequestro e affidata in custodia giudiziale alla 20enne.

Le indagini sono ancora in corso.